Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Με κορονοϊό ο Λίντελοφ μετά τις ταχυκαρδίες

Ο Βίκτορ Λίντελοφ νοσεί πλέον με κορονοϊό έπειτα από την ανησυχία που του είχε προκαλέσει η ταχυκαρδία που είχε παρουσιάσει στο ματς της Γιουνάιτεντ με την Νόριτς πριν από δυο εβδομάδες.

Ο Σουηδός αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι του «Carrow Road» που είχε ολοκληρωθεί με το τελικό 1-0 για το σύνολο του Ράγκνικ χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στο τελευταίο 20λεπτο κατάλαβε ότι ο ρυθμός των χτύπων της καρδιάς του δεν ήταν ο συνηθισμένος και δεν μπορούσε να πάρει ανάσες, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί ο πάγκος της ομάδας και να γίνει η αλλαγή.

Έπειτα από αυτό ο παίκτης τοποθέτησε για δυο ημέρες holter ρυθμού για τις απαραίτητες εξετάσεις στην καρδιά, ωστόσο, αυτή τη στιγμή νοσεί από κορονοϊό...

Prior to last night's game, Ralf confirmed @VLindelof has tested positive for COVID-19.



Hope to have you back soon, Victor 👊#MUFC pic.twitter.com/hFTxugvZOy