Άρσεναλ: Ο Αρτέτα αρνείται να μιλήσει για τον Ομπαμεγιάνγκ και αποφεύγει τις ερωτήσεις (vid)

Ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ παραμένει στην «απομόνωση» με ατομικές προπονήσεις στην Άρσεναλ και ουδεμία επαφή με την υπόλοιπη ομάδα, με τον Αρτέτα να μην τοποθετείται καν για τον Γκαμπονέζο επιθετικό.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα του ποδοσφαιριστή φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει την εξάντληση της υπομονής και της ανοχής του προπονητή του στην Άρσεναλ.

Λίγο μετά το 5-0 επί της Νόριτς στο «Carrow Road» στο πλαίσιο της Boxing Day του 2021 και με τον «Όμπα» να μένει ξανά εκτός αποστολής, ο Αρτέτα δέχθηκε ερωτήσεις και τις απέφυγε με τον τρόπο του.

«Απλά σήμερα δεν επιλέχθηκε στην αποστολή» είχε να πει ο Ισπανός τεχνικός που παρέμεινε ψύχραιμος αλλά έδειξε ότι δεν θα έλεγε τίποτα προς τον δημοσιογράφο που επέμενε...

🗣 "Today's decision was to not select him in the squad."



Mikel Arteta is questioned whether Aubameyang still has a future at Arsenal after failing to be included in the squad pic.twitter.com/4Tn9pW8B3q