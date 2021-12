Ξέσπασε ο Τούχελ: «Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει πέντε αλλαγές και χειμερινό διάλειμμα» (vid)

Έξαλλος με το επιβαρυμένο πρόγραμμα των Χριστουγέννων αλλά και με τον κανονισμό των τριών αλλαγών εμφανίστηκε ο Τόμας Τούχελ, παίρνοντας ουσιαστικά τη... σκυτάλη από τους Κλοπ και Γκουαρδιόλα.

Πληθαίνουν οι φωνές προπονητών της Premier League που εκφράζουν έντονα παράπονα για το χειμερινό καλεντάρι, αλλά και για την απόφαση της διοργανώτριας αρχής να διατηρήσει τον κανονισμό με τις τρεις αλλαγές.

Μετά τους Γιούργκεν Κλοπ και Πεπ Γκουαρδιόλα που ξεσπάθωσαν (για ακόμη μια φορά) κατά του επιβαρυμένου προγράμματος, τη σκυτάλη πήρε ο Τόμας Τούχελ ο οποίος τάχθηκε απόλυτα στο πλευρό των ομολόγων του και δεν δίστασε να το γνωστοποιήσει.

Μετά το σπουδαίο διπλό της Τσέλσι στην έδρα της Άστον Βίλα που την επανάφερε σε τροχιά επιτυχιών, ο Γερμανός κόουτς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την οργή του και εμφανίστηκε έξαλλος με τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων στο αγγλικό πρωτάθλημα.

«Είναι πολύ απλό, εμείς δεν έχουμε αρκετές αλλαγές. Ο κανονισμός των πέντε αλλαγών δημιουργήθηκε εξαιτίας του κορονοϊού. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει πέντε αλλαγές, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει διάλειμμα τον χειμώνα, ενώ εμείς παίζουμε συνέχεια.

Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, μας υποχρεώνουν να παίζουμε συνέχεια ακόμη κι αν έχουμε κρούσματα Covid-19 πράγμα που επιφέρει τραυματισμούς. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, δεν μπορεί να σταματήσει» ήταν τα λόγια του.

Part One: Thomas Tuchel is not happy.



“The whole of Europe has five changes, the whole of Europe has a winter break.”



[via @footballdaily]pic.twitter.com/uEOEoTKlio