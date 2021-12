Premier League: Αναβλήθηκε και το Άρσεναλ - Γουλβς

Η Γουλβς έχει σοβαρά προβλήματα, λόγω κορονοϊού και τραυματισμών με το παιχνίδι της Τρίτης (28/12) με την Άρσεναλ στο Λονδίνο να οδηγείται σε αναβολή.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στη Γουλβς, καθώς στις τάξεις της υπάρχουν προβλήματα κορονοϊού αλλά και αρκετοί τραυματισμοί ποδοσφαιριστών. Οι «Λύκοι» δεν είναι σε θέση να συμπληρώσουν αποστολή και συνεπώς το παιχνίδι τους με τη Γουότφορντ για τη Boxing Day οδηγήθηκε σε αναβολή.

Η Γουλβς το βράδυ της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων ανακοίνωσε πως το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης (28/12) με την Άρσεναλ στο Λονδίνο οδηγήθηκε σε αναβολή. Θυμίζουμε πως σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Premier League μια ομάδα πρέπει να έχει διαθέσιμους 14 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι τερματοφύλακας.

Our trip to @Arsenal on Tuesday 28th December has been postponed, with Bruno Lage having an insufficient number of players available to fulfil the fixture.



🆚⏸️