Boxing Day: Αναβλήθηκε ο αγώνας της Λίβερπουλ με την Λιντς λόγω κρουσμάτων

Δεν θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Λιντς στις 26 Δεκεμβρίου, όπου αρχικά είχε προγραμματιστεί λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στις τάξεις των «παγωνιών». Αναβολή και στο Γουλβς - Γουότφορντ.

Η Boxing Day (26 Δεκεμβρίου), η έναρξη μιας βασικής περιόδου στην αγγλική ποδοσφαιρική σεζόν, στην οποία οι ομάδες παίζουν τρεις αγώνες έως τις 3 Ιανουαρίου, δεν αναμένεται να κυλήσει όπως είχε προγραμματιστεί παρά το γεγονός ότι η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να συνεχιστεί κανονικά το υπερφορτωμένο πρόγραμμα αγώνων κατά την περίοδο των εορτών.

Κι αυτό διότι ήδη δύο αναμετρήσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή (26/12) δεν θα διεξαχθούν. Ο λόγος για τα παιχνίδια Λίβερπουλ - Λιντς και Γουλβς - Γουότφορντ.

Οι «Reds» γνωστοποίησαν ότι εντοπίστηκαν κρούσματα στις τάξεις των «παγωνιών, τα οποία δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή του αγώνα. Οπως επίσης με προβλήματα κορονοϊού ταλαιπωρούνται οι Γουλβς και Γουότφορντ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί και το μεταξύ τους παιχνίδι.

We can confirm our fixture with Leeds United at Anfield on December 26 has been postponed.



The Boxing Day encounter will be rescheduled after the Premier League ruled it was unable to go ahead following the number of positive COVID-19 cases within the Leeds squad.