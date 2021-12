Premier League: Αναβολή και στο Λιντς - Άστον Βίλα λόγω Covid

Ακόμα μια αναβολή στην Premier League, αφού τα πολλαπλά κρούσματα Covid-19 στη Λιντς οδήγησαν στην ματαίωση του αγώνα απέναντι στην Άστον Βίλα που ήταν προγραμματισμένος για τις 28 Δεκεμβρίου.

Συνεχίζονται οι αναβολές στην Premier League. Οι ομάδες στη Βρετανία εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από τη μετάλλαξη Όμικρον και όσο τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλή κλίμακα, τότε η διοργανώτρια αρχή του του αγγλικού πρωταθλήματος είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην έσχατη λύση.

Αυτή τη φορά το ζευγάρι που ματαιώθηκε είναι το Λιντς - Άστον Βίλα που ήταν προγραμματισμένο για τις 28 Δεκεμβρίου, όμως τα πολλαπλά κρούσματα εντός των Παγωνιών δεν άφησαν περαιτέρω επιλογή στους ιθύνοντες.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, η επικείμενη αναμέτρηση αναβλήθηκε και θα μετατεθεί σε διαφορετική ημερομηνία, η οποία για την ώρα παραμένει άγνωστη.

Aston Villa can confirm our Premier League fixture with Leeds United on Tuesday, December 28 has been postponed due to Covid cases in the Leeds squad.