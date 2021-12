Μανέ για Σαλάχ: «Aδιαμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή» (vid)

Ο Σαντιό Μανέ μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον συμπαίκτη του Μοχάμεντ Σαλάχ, τον οποίο και χαρακτήρισε καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου.

Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση κι αυτό αποδεικνύεται άλλωστε κι από τους αριθμούς του. Σε 24 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, μετράει 22 τέρματα και 11 ασίστ.

Ωστόσο, δεν είναι λίγα αυτά που έχουν ακουστεί για τη σχέση που έχει με τον συμπαίκτη του Σαντιό Μανέ. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική, καθώς σύμφωνα με τον Σενεγαλέζο επιθετικό των «Reds», ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

«Ο Σαλάχ είναι ο καλύτερος παίκτης. Κάθε εβδομάδα το δείχνει στο γήπεδο. Δε μπορείς να διαφωνήσεις με αυτό. Πάντα σκοράρει για εμάς. Είμαστε απλά τυχεροί που τον έχουμε στην ομάδα», ανέφερε αρχικά ο Μανέ και στη συνέχεια δεν δίστασε να τονίσει ότι είναι πιο γρήγορος από τον 29χρονο Αιγύπτιο.

«Είμαι πιο γρήγορος τόσο σε μικρές αποστάσεις όσο και σε μεγαλύτερες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μανέ, ο οποίος τη φετινή σεζόν μετράει εννέα τέρματα και μία ασίστ, σε 24 παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις.

Sadio Mane talking about Mo Salah being the best in the world. ❤️ pic.twitter.com/dZ0cBNds3a