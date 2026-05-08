O «Ευρωπαίος» Έμερι ξεπέρασε τον Κλοπ

Με τη χθεσινή πρόκριση της Άστον Βίλα επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ουνάι Έμερι ξεπέρασε τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα του Κλοπ.

Ο Ουνάι Έμερι έγραψε ιστορία οδηγώντας την Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League, μετά την άνετη επικράτηση επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την έκτη φορά που ο Ισπανός τεχνικός οδηγεί μια ομάδα σε έναν ευρωπαϊκό τελικό.

Πριν από την επιτυχία του με την ομάδα από το Μπέρμιγχαμ, ο Έμερι έφτασε στον τελικό του Europa League με τη Σεβίλλη (που κατέκτησε τρεις συνεχόμενους τίτλους από το 2014 έως το 2016), την Άρσεναλ (φιναλιστ 2019) και τη Βιγιαρεάλ (κυπελλούχος 2021).

2014: 🏆 Sevilla

2015: 🏆 Sevilla

2016: 🏆 Sevilla

2019: 🥈 Arsenal

2021: 🏆 Villarreal

2026: ⏳ Villa



Unai Emery reaches his 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 Europa League final with a fourth different club 🧠 pic.twitter.com/wBnzAtP58O — B/R Football (@brfootball) May 7, 2026

Από το 2010 και έπειτα ο 54χρόνος τεχνικός έχει γίνει επίσημα ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς τελικούς, ξεπερνώντας μάλιστα τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος έφτασε σε πέντε, κατακτώντας όμως μόλις έναν (Champions League 2019).