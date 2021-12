Φαν Ντάικ για τη μεταγραφή στη Λίβερπουλ: «Από τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα δώρα της ζωής μου» (vid)

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θυμήθηκε την ημέρα που ανακοινώθηκε ως νέος παίκτης της Λίβερπουλ τον Δεκέμβριο του 2017 και δήλωσε ότι η μεταγραφή του στους Reds παραμένει ένα από τα πιο όμορφα δώρα Χριστουγέννων της ζωής του!

Ήταν Χριστούγεννα του 2017, για την ακρίβεια 27 Δεκεμβρίου, όταν η Λίβερπουλ ανήρτησε στα social media μια φωτογραφία του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ με τη φανέλα της ομάδας μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήταν το post της ανακοίνωσης του deal με τη Σαουθάμπτον για τον 26χρονο τότε στόπερ έναντι 84,6 εκατομμυρίων ευρώ, μεταγραφή που πέρασε στην ιστορία ως η ακριβότερη για αμυντικό μέχρι εκείνη την εποχή στα χρονικά του ποδοσφαίρου.

Πέρασαν τέσσερα χρόνια και ουδείς φίλος των Reds, αλλά και ουδέτερος φίλαθλος δεν μπορεί να θυμηθεί τις αρχικές... αντιρρήσεις για το «αστρονομικό» ποσό. Ο Ολλανδός γίγαντας έκανε απόσβεση με το... καλησπέρα, εξελίχθηκε στον κορυφαίο αμυντικό του πλανήτη και στον MVP της επιστροφής των Reds στον θρόνο της Ευρώπης και της Αγγλίας. Τέσσερα χρόνια μετά, ακόμη θυμάται εκείνη την περίοδο ως ένα από τα κορυφαία δώρα Χριστουγέννων που πήρε ποτέ, κάτι που θέλησε να μοιραστεί και με τους θαυμαστές του στο twitter.

Ο 30χρονος, πια, VVD έκανε retweet την ίδια εκείνη δημοσίευση του επίσημου λογαριασμού της Λίβερπουλ και επιβεβαίωσε προς όλους το πόσο ευγνώμων αισθάνεται για την εγκατάστασή του στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ:

Still one of my best Christmas presents I’ve ever had https://t.co/LNITxPams2