Γκρίλις: «Στην Σίτι είναι πολύ πιο δύσκολα απ' όσο νόμιζα, χρειάζομαι χρόνο» (vid)

Ο Τζακ Γκρίλις παραδέχθηκε ότι τα πράγματα στην Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι όπως τα φανταζόταν, τονίζοντας πως χρειάζεται ακόμα χρόνο για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Αποκτήθηκε σχεδόν για 117 εκατομμύρια ευρώ το περασμένο καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Σίτι και αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή των Πολιτών.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο 26χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός, δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ομάδας του, μετρώντας μόλις τρία τέρματα και τρεις ασίστ, έπειτα από 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Ακόμα και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν περίμενε τα πράγματα στη νέα του ομάδα να είναι τόσο δύσκολα, τονίζοντας πως χρειάζεται ακόμα χρόνο προκειμένου να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στον αγωνιστικό χώρο.

«Τα έχω πάει εντάξει μέχρι σήμερα. Έχω τόσα πολλά περισσότερα να δώσω. Είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο πίστευα ότι θα είναι. Άκουσα ότι κάποιοι χρειάζονται ένα χρόνο για να προσαρμοστούν στη Σίτι. Ίσως θα συμβεί το ίδιο και με μένα. Θέλω να σκοράρω περισσότερο και να μοιράσω περισσότερες ασίστ το επόμενο έτος. Είναι τρελό διότι ο πήχης εδώ είναι πολύ ψηλά τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χρόνου. Είναι απίστευτο», τόνισε χαρακτηριστικά.

