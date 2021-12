Αναβλήθηκε και το Μπέρνλι - Έβερτον λόγω κρουσμάτων

Ούτε η αναμέτρηση της Έβερτον με την Μπέρνλι θα διεξαχθεί την Boxing Day, λόγω κρουσμάτων.

Με πολλά προβλήματα κι ελάχιστους αγώνες θα διεξαχθεί τελικά η Boxing Day, καθώς μετά τις αναβολές στα παιχνίδια Λίβερπουλ - Λιντς και Γουλβς - Γουότφορντ, η Premier League ανακοίνωσε την αναβολή και Μπέρνλι - Έβερτον.

Οπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοργανώτρια αρχή, ο λόγος της αναβολής είναι ότι εντοπίστηκαν πολλά κρούσματα στις τάξεις των «ζαχαρωτών».

Ετσι, τα παιχνίδια που αν όλα κυλήσουν ομαλά θα διεξαχθούν την Boxing Day είναι:

Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning



More details: https://t.co/oNHwf360qZ#BUREVE pic.twitter.com/Laf0S4Ay0g