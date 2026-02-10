Ο Τζακ Γκρίλις χειρουργήθηκε και επιβεβαίωσε πως χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Τζακ Γκρίλις υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο πόδι του και η Έβερτον θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο 30χρονος Άγγλος, τέλη Γενάρη, διαγνώστηκε με κάταγμα κόπωσης στο πόδι, ενώ ο τελευταίο του αγώνας ήταν κόντρα στην Άστον Βίλα με νίκη 1-0.

Άγγλος επιθετικός, που αγωνίζεται στην Έβερτον ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι, ανέβασε μια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ενημέρωσε τους ακολούθους του για το χειρουργείο, εκφράζοντας την απογοήτευση του για την εξέλιξη αυτή: «Δεν ήθελα να τελειώσει έτσι η σεζόν, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είμαι συντετριμμένος. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε και πλέον όλη μου η προσοχή είναι στραμμένη στο να επιστρέψω απόλυτα έτοιμος. Ξέρω σίγουρα ότι θα γυρίσω πιο δυνατός.

Η στήριξη που έχω λάβει από τότε που ήρθα σε αυτόν τον απίστευτο σύλλογο σημαίνει τα πάντα για μένα. Το τεχνικό επιτελείο, οι συμπαίκτες μου και ειδικά οι φίλαθλοι ήταν καταπληκτικοί και πραγματικά λατρεύω να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο.

Θα στηρίζω τα παιδιά με όλη μου την καρδιά και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό». Η επιβεβαίωση της επέμβασης φαίνεται να εξαλείφει και τις όποιες ελπίδες για συμμετοχή στο Μουντιάλ του καλοκαιριού με την Εθνική Αγγλίας.