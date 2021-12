Κόντε: «Οι συζητήσεις μας για αναβολή ήταν χάσιμο χρόνου» (vid)

Την δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο τεχνικός της Τότεναμ, Αντόνιο Κόντε για το γεγονός ότι η Premier League δεν άκουσε την επιθυμία των περισσότερων προπονητών για αναβολή του πρωταθλήματος μέσα στις γιορτές.

Η Boxing Day δεν αναμένεται να κυλήσει όπως είχε προγραμματιστεί παρά το γεγονός ότι η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να συνεχιστεί κανονικά το υπερφορτωμένο πρόγραμμα αγώνων κατά την περίοδο των εορτών. Ήδη δύο αναμετρήσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή (26/12) δεν θα διεξαχθούν. Ο λόγος για τα παιχνίδια Λίβερπουλ - Λιντς και Γουλβς - Γουότφορντ.

Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με την έξαρση της πανδημίας τις αναβολές αλλά και του προγράμματος που έχει εφαρμόσει η λίγκα θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών, ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξαπέλυσε τα «πυρά» του κατά της Premier League, τονίζοντας πως η μόνη λύση είναι οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος να προχωρήσουν σε απεργία.

Οπως και ο Αντόνιο Κόντε είναι δυσαρεστημένος, με τον προπονητή της Τότεναμ να παραδέχεται ότι οι συζητήσεις που έκαναν οι προπονητές με την Premier League, ήταν χάσιμο χρόνου.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι ήταν μια συνάντηση όπου προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και κάποιοι να ζητήσουν απαντήσεις. Αλλά νομίζω ότι όλα είχαν κριθεί. Υπήρξε ένα τοίχος, και για αυτόν τον λόγο δεν θέλω να μπω στη συζήτηση. Ηταν χάσιμο χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

🗣 "I think that everything was decided. And I think yesterday was a wall, and for this reason also I don't want to go into the discussion."



Antonio Conte says he felt as though Thursday's meeting with the Premier League was a 'waste of time'.