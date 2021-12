Άρσεναλ: Ο Λοκόνγκα θετικός στον κορονοϊό

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε πως ο Αλμπέρτ Σαμπί Λοκόνγκα έδειξε θετικός στον κορονοϊό κι ως εκ τούτου έμεινε εκτός αποστολής για το ματς κόντρα στη Λιντς.

Το Λιντς-Άρσεναλ είναι το μοναδικό ματς που... επιβίωσε από το πρώτο «πιάτο» της αγωνιστικής στην Premier League. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν να διαχειριστούν τις δικές τους υποθέσεις κορονοϊού. Τελευταία ήταν η Άρσεναλ, η οποία ανακοίνωσε ότι ο Αλμπέρτ Σάμπι Λοκόνγκα έδειξε θετικός στην Covid-19 κι έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι κόντρα στα Παγώνια. Οι γηπεδούχοι με τη σειρά τους αντιμετωπίζουν πολλαπλάσια προβλήματα, καθώς ξέμειναν με εννέα παίκτες της πρώτης ομάδας κι ο Μαρσέλο Μπιέλσα υποχρεώθηκε να γεμίσει τον πάγκο του με παίκτες από τη δεύτερη ομάδα για να συμπληρώσει αποστολή. Συνέπεια των κρουσμάτων, των τιμωριών λόγω καρτών και των μαζεμένων τραυματισμών.

Sambi Lokonga misses today's game after testing positive for Covid



