Αρτέτα: «Εκοψε» ξανά από την αποστολή της Άρσεναλ τον Ομπαμεγιάνγκ

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τον αγώνα με τη Λιντς, μετά από απόφαση του Μικέλ Αρτέτα.

Δύσκολη περίοδος για τον Γκαμπονέζο επιθετικό στην Άρσεναλ, μετά το γεγονός ότι οι «κανονιέρηδες» του αφαίρεσαν το περιβραχιόνιο του αρχηγού, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Εκτός όμως από αυτό, ο 32χρονος άσος δεν φαίνεται πως βρίσκεται και στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος γι' ακόμη ένα παιχνίδι τον άφησε εκτός αποστολής.

Ετσι, μετά τα παιχνίδια με Σαουθάμπτον και Γουέστ Χαμ ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα ούτε στο ματς του Σαββάτου (18/12, 19:30) απέναντι στη Λιντς.

