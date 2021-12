Κλοπ: «Δεν είναι σωστό να διακοπεί το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι κάθετος στο να διακοπεί η Premier League κατά τη διάρκεια των εορτών, προκειμένου να σταματήσει η ανεξέλεγκτη μετάδοση του κορονοϊού.

Η κατάσταση με την μετάλλαξη «Όμικρον» του κορονοϊού στην Αγγλία και συγκεκριμένα στην Premier League, έχει ξεφύγει. Η έξαρση-ρεκόρ που καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα στην πρώτη κατηγορία αγγλικού πρωταθλήματος, προκαλεί ανησυχία στους συλλόγους κι ολοένα και περισσότεροι πιέζουν τη διοργανώτρια αρχή για διακοπή, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του νέου έτους!

Την προσεχή Δευτέρα (19/12), οι ισχυροί άνδρες των κλαμπ θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να μη διεξαχθεί κανένα άλλο παιχνίδι μέχρι και την έλευση του 2022, πράγμα που σημαίνει αναβολή και της Boxing Day!

Ηδη άλλωστε πέντε από τα δέκα προγραμματισμένα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου αναβλήθηκαν. Ο Γιούργκεν Κλοπ πάντως από την πλευρά του δεν θεωρεί σωστό να διακοπεί η Premier League, κατά τη διάρκεια των εορτών, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας.

«Το να σταματήσουμε το πρωτάθλημα μάλλον δεν είναι το σωστό, αλλά με το πρόγραμμα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Το ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής ήταν λίγο πολύ στο περιθώριο με όλα αυτά που έχουν συμβεί λόγω της πανδημίας, αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ πιο δύσκολο.

Οι παίκτες μου είναι διπλά εμβολιασμένα, μερικοί εξ αυτών και με την ενισχυτική δόση, αλλά μπορείς ακόμα να κολλήσεις. Αυτό που γνωρίζουμε από ορισμένους επιστήμονες είναι ότι το ξεπερνάς χωρίς να ταλαιπωρηθείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του με 3-1 επί της Νιουκάστλ.

