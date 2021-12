Κλάτενμπεργκ: «Δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ» (vid)

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ δεν ήταν σύμφωνος με τις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα της Άρσεναλ με την Γουέστ Χαμ.

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 2-0 των «σφυριών» με σκόρερ τους Μαρτινέλι και Σμιθ-Ρόου και προσπέρασαν τη συμπολίτισσά τους, για να βρεθούν εκείνοι μόνη στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ από την πλευρά του, σχολίασε τις επίμαχες φάσεις του αγώνα και συγκεκριμένα διαφώνησε με τον καταλογισμό του πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε λανθασμένη και την αποβολή του Τσουφάλ.

«Ήταν δύο ξεκάθαρα λανθασμένες αποφάσεις, εκπλήσσομαι δυσάρεστα που ο διαιτητής VAR, ο Πίτερ Μπανκς, δεν κάλεσε τον Τέιλορ να τις επανεξετάσει. Άλλωστε για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει το VAR;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔ, ο οποίος εξέφρασε και την απορία του γιατί ο άπειρος διαιτητής VAR Πίτερ Μπανκς, δεν ενημέρωσε τον Άντονι Τέιλορ να δει τις φάσεις στο μόνιτορ.

MARK CLATTENBURG: Arsenal penalty and West Ham red card both plain WRONG... I'm amazed inexperienced VAR official Peter Bankes didn't tell Anthony Taylor to check the monitor https://t.co/lBrmfu91RB