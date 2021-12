Γιουνάιτεντ: Ο Κριστιάνο σκόραρε και οι οπαδοί της Νόριτς τον αποθέωναν (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το νικητήριο γκολ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί της Νόριτς ήταν με τα κινητά στο χέρια για να αποθανατίσουν τη στιγμή του πανηγυρισμού του Πορτογάλου αστέρα.

Η Γιουνάιτεντ μπορεί να τα βρήκε σκούρα στο Κάροου Ρόουντ απέναντι στη «διαβασμένη» Νόριτς, ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο γι' ακόμη ένα παιχνίδι είχε την απάντηση και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, με 1-0.

Ο 36χρονος αστέρας ευστόχησε από την άσπρη βούλα και άνοιξε το σκορ για τους «κόκκινους διαβόλους». Αμέσως μετά το γκολ, οι οπαδοί της Νόριτς, έβγαλαν τα κινητά από την τσέπη τους και ξεκίνησαν τα βίντεο και φωτογραφίες με τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο.

Από την πλευρά του πάντως, ο Πορτογάλος επιθετικός συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς έφτασε τα 802 τέρματα στην πλούσια καριέρα του.

Norwich fans had their phones out filming Ronaldo's celebration 📸 pic.twitter.com/KggPBovbjc