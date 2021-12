Λίβερπουλ: Στον πάγκο ο Τσιμίκας κόντρα στην Άστον Βίλα

O Kώστας Τσιμίκας δε βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για την αναμέτρηση με την Άστον Βίλα (11/12, 17:00, COSMOTE Sport 4), καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε τον Άντριου Ρόμπερτσον να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Κώστας Τσιμίκας μπορεί να προέρχεται από εξαιρετικό παιχνίδι στην εκτός έδρας νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Μίλαν, όμως ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε να τον κρατήσει στον πάγκο για την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άστον Βίλα για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Το αριστερό άκρο της άμυνας των «κόκκινων» στην επιστροφή του Στίβεν Τζέραρντ στο «Άνφιλντ» θα καλύψει ο Άντριου Ρόμπερτσον.

Λίβερπουλ: Άλισον, Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Τιάγκο, Μανέ, Τσάμπερλεϊν, Σαλάχ.

Divock Origi misses out with a sore knee.