Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας «αποφασίζει» για το «κορόιδο» και μαθαίνει σε όλους τη λέξη «μαλ@@@» (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει γίνει «ένα» με την υπόλοιπη ομάδα, απολαμβάνει την παρουσία του στη Λίβερπουλ και ήταν εκείνος που είχε την ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασιζόταν ποιος θα είναι μέσα στο «κορόιδο».

Ο Greek Scouser aka Κώστας Τσιμίκας ζει το όνειρό του στο Μέρσεϊσαϊντ και καταφέρνει να δημιουργήσει άριστες σχέσεις με τους συμπαίκτες του και φυσικά στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ.

Στην προπόνηση της Πέμπτης φυσικά το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ρομπέρτο Φιρμίνο που επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα έπειτα από καιρό, με τους υπόλοιπους να χαμογελούν που είχαν τον Βραζιλιάνο ξανά κοντά τους.

Όταν έφτασε η ώρα του rondo, γνωστό και ως «κορόιδο», φυσικά κανείς δεν ήθελε να είναι στο κέντρο και να κυνηγάει. Έτσι, ο «Τσίμι» φώναξε γρήγορα πως όποιος πέσει τελευταίος στο έδαφος θα μπει μέσα και... κατέληξε να είναι εκείνος!

Και φυσικά πλέον στο Kirkby η πιο γνωστή ελληνική λέξη, ο «μαλ@@@» ακούγεται δυνατά σε κάθε προπόνηση!

