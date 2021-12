Τότεναμ - Ρεν: Οριστική αναβολή, στα 20 τα κρούσματα των «σπιρουνιών»!

Η UEFA επιτέλους γνωστοποίησε ότι το ματς της Τότεναμ με την Ρεν δεν θα διεξαχθεί απόψε, με τα «σπιρούνια» να έχουν φτάσει στα 20 κρούσματα κορονοϊού μέσα σε τρεις μέρες!

Κάτι παραπάνω ήξερε τελικά η Τότεναμ που το βράδυ της Τετάρτης γνωστοποίησε ότι δεν θα γινόταν το παιχνίδι με τη Ρεν, ακόμα κι αν οι Γάλλοι αμφισβητούσαν την ανακοίνωση του κλαμπ της Premier League και η UEFA δεν είχε τοποθετηθεί.

Ο Αντόνιο Κόντε από το μεσημέρι της Τετάρτης είχε εκφράσει το φόβο του για την έξαρση του κορονοϊού στο εσωτερικό της ομάδας, αφού από τα 6 που είχαν καταγραφεί αρχικά, πήγαν στα 13 μέσα σε ένα 24ωρο και πλέον καταμετρούνται περισσότερα από 20 κρούσματα.

Αυτά αφορούν τόσο την πρώτη ομάδα, όσο και το τμήμα κ-23 αλλά και το τεχνικό επιτελείο του Αντόνιο Κόντε. Το πρωί της Πέμπτης η UEFA τοποθετήθηκε επίσημα πλέον ανακοινώνοντας την αναβολή της αναμέτρησης, με την Ρεν να έχει κάνει φυσικά το ταξίδι στην αγγλική πρωτεύουσα και να πρέπει ν' αποχωρήσει...

UEFA have confirmed that the game between Tottenham and Renne has been called off



[Via @skysportspaulg] pic.twitter.com/cg71k17cgv