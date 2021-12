Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ράνγκνικ: Ανέλπιστα θετική αλλαγή για δουλειά 1,5 ημέρας (vids)

Ο Ραλφ Ράνγκνικ από τις πρώτες του στιγμές στην Premier League έδειξε το ποδοσφαιρικό του μυαλό, τις ικανότητες στο επικοινωνιακό κομμάτι και τις εμφανείς διαφορές της Γιουνάιτεντ με δουλειά για 1,5 μέρα...

Το βράδυ της Πέμπτης είδε τους παίκτες του από τα επίσημα του «Ολντ Τράφορντ», Παρασκευή και Σάββατο δούλεψε όσο το επέτρεπαν οι συνθήκες με δεδομένο πως έπρεπε να υπάρξει και η αποθεραπεία των παικτών και τελικά την Κυριακή αποφάσισε να παρατάξει τους ίδιους 11!

Ο Ραλφ Ράνγκνικ δεν άλλαξε κανένα πρόσωπο από αυτά που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στο 3-2 απέναντι στην Άρσεναλ, οι ίδιοι με διαφορετική στρατηγική και ρόλους στο γήπεδο παρουσιάστηκαν και απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας κι όμως η Γιουνάιτεντ είχε κάτι διαφορετικό...

🔴Ralf Rangnick starts with victory at Manchester United! pic.twitter.com/Akk3lVD1mz — Football Daily (@footballdaily) December 5, 2021

Το 4-2-2-2 που έπιασε τόπο

Βοήθειες και στον Κριστιάνο, νέα πράγματα στο μυαλό των Σάντσο – Μπρούνο και μεγαλύτερη ελευθερία στους πλάγιους φουλ μπακ για ν' ανεβοκατεβαίνουν το γήπεδο. Αυτά τα τρία πράγματα έκαναν πολύ μεγάλη διαφορά εξ αρχής στους «κόκκινους διαβόλους» αναφορικά με την τοποθέτηση και τις ευθύνες των παικτών στο χορτάρι.

Ο Ράνγκνικ εξήγησε τα πάντα μιλώντας αργότερα στους εκπροσώπους του Τύπου και τις κάμερες. Ήθελε να έχει βοήθειες ο Κριστιάνο για να μην είναι τελείως μόνος του. Ήθελε οι Σάντσο και Μπρούνο να λειτουργήσουν ως δυο 10άρια τόσο για την ανάπτυξη της ομάδας αλλά να έχουν στο μυαλό τους και τα αμυντικά καθήκοντα.

Επιπλέον, οι Τέλες και Ντάλοτ θα είχαν όλο το χώρο από τις πλευρές. Και επειδή με δουλειά για μιάμιση μέρα δεν μπορείς να έχεις μάθει τα πάντα, ήταν λογικό για τον 63χρονο τεχνικό να ξεχάσει για λίγο το όνομα του Ντάλοτ και να ζητήσει χρόνο από τους δημοσιογράφους για να το θυμηθεί δίχως να του το πουν!

🗣"I'm a big fan of having each player on his best possible position. Cristiano was not alone up front, together with Marcus they could work together."



Ralf Rangnick says for the first time he's delighted with his players pic.twitter.com/fWWd2fg1cN — Football Daily (@footballdaily) December 5, 2021

Αγάπησε τον Φρεντ κι αυτός του έδωσε τη νίκη

Ο Ραλφ Ράνγκνικ αρχικά δεν κατάλαβε ποιος ήταν εκείνος που είχε στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της Κρίσταλ Πάλας για να γίνει το 1-0 της Γιουνάιτεντ και τελικά να έρθει το νικηφόρο ντεμπούτο για τον νέο τεχνικό της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος μέσος έκανε το φαλτσαριστό... (κάτι σαν) σουτ και σκόραρε, για να γίνει ο άνθρωπος που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε ακόμα μια νέα εποχή για τον σύλλογο του Μάντσεστερ.

«Ρώτησα έναν συνεργάτη μου για τον σκόρερ γιατί δεν είχα προσέξει και μου απάντησε πως ήταν ο Φρεντ. Και αμέσως αναρωτήθηκα “ο Φρεντ με το δεξί;”» είπε χαριτολογώντας ο Ράνγκνικ για τον ποδοσφαιριστή του, τον οποίο όμως ξεχώρισε εξ αρχής.

«Δεν γίνεται να μην τον αγαπήσεις αυτόν τον παίκτη. Τον γνωρίζω μόλις δυο μέρες και τον έχω λατρέψει. Είναι πραγματική ηλιαχτίδα μέσα στην ομάδα» είπε ο Γερμανός και αυτή την εκτίμηση που εισέπραξε ο μέσος των «κόκκινων διαβόλων» όσες... ώρες είχε προλάβει να συνεργαστεί με τον Ράνγκνικ, τον οδήγησαν στο γκολ.

🗣"I had to ask my assistant coach who scored! He said Fred and I said Fred with his right foot!?" 🤣



Ralf Rangnick was not expecting Fred to score with his right foot pic.twitter.com/6PVddcxbU9 — Football Daily (@footballdaily) December 5, 2021

Ο Κριστιάνο και το πρέσινγκ

Από την ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουν να ταιριάξουν και να συνεργαστούν αρμονικά, στην αποθέωση του Ράνγκνικ για τη δουλειά του Κριστιάνο στο γήπεδο και την τρομερή κατάστασή του στην ηλικία των 36 ετών. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παρά την πολύ μεγάλη κόπωση και τις ενοχλήσεις που είχε μετά το ντέρμπι με την Άρσεναλ, έπαιξε βασικός και απέναντι στην Πάλας την Κυριακή και έκανε τον νέο κόουτς να στάξει μέλι για εκείνον.

«Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται δίχως τη μπάλα είναι τέτοιος για να του βγάζεις το καπέλο» ανέφερε ο Ράνγκνικ που κατάλαβε τελικά ότι παρά την ηλικία του, ο CR7 είναι στυλοβάτης γι' αυτή την ομάδα. Και όχι μονάχα για το όνομα και την ποιότητά του, αλλά για το γεγονός πως μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρέσινγκ που θέλει ο Γερμανός να εφαρμόζει η Γιουνάιτεντ.

Στο παρελθόν, ο Ράνγκνικ μάθαινε στους παίκτες του στη Χόφενχαϊμ τη μέθοδο της... αντίστροφης μέτρησης.

Έπρεπε στις ασκήσεις των προπονήσεων η ομάδα που έχανε τη μπάλα να πιέσει και να κερδίσει ξανά την κατοχή εντός 8 δευτερολέπτων, ενώ, η επιτιθέμενη ομάδα είχε 10'' για να απειλήσει την εστία.

Η Γιουνάιτεντ μαζί του κατάφερε από το πρώτο της παιχνίδι να ανεβάζει ψηλά την άμυνα για να σταματήσει τις προσπάθειες επιθέσεων της Πάλας προτού αυτές εκφραστούν. Και πολύ περισσότερο αξίζει να καταγραφεί το γεγονός πως οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν 12 ανακτήσεις της κατοχής στο επιθετικό τρίτο, τις περισσότερες στην μετά – Φέργκιουσον εποχή του κλαμπ!

«Δεν περίμενα τέτοια ένταση και τέτοια εμφάνιση έπειτα από 1,5 προπόνηση που έχουμε κάνει μαζί» είπε ο Γερμανός, που με τον τρόπο του, την επικοινωνιακή του ικανότητα και το ποδοσφαιρικό μυαλό, έχει κερδίσει πόντους από την πρώτη στιγμή της θητείας του στο «Ολντ Τράφορντ».