Ράνγκνικ: «Δεν έχω δει άλλον ποδοσφαιριστή να είναι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση όπως ο Ρονάλντο» (vid)

Ο Ραλφ Ράνγκνικ στην παρουσίασή του στη Γιουνάιτεντ, παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί κρούση από την Τσέλσι για να αναλάβει ως υπηρεσιακός προπονητής, αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο ενώ μεταξύ άλλων τόνισε ότι προσπάθησε να πείσει τον Μάικλ Κάρικ να παραμείνει στον σύλλογο.

Μια νέα και σημαντική μέρα ξημέρωσε στο Μάντσεστερ, καθώς ο Ραλφ Ράνγκνικ ανέλαβε με κάθε επισημότητα τα ηνία του συλλόγου. Ο Γερμανός τεχνικός, παίρνει τη σκυτάλη από τον Μάικλ Κάρικ του οποίου ο κύκλος στους «κόκκινους διαβόλους» ολοκληρώθηκε έπειτα από 15 χρόνια.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ράνγκνικ μίλησε για τους στόχους που έχει με τη νέα του ομάδα, το παιχνίδι που είδε από τις εξέδρες του «Όλντ Τράφορντ» με την Άρσεναλ, την πρόταση που του είχε καταθέσει στο παρελθόν η Τσέλσι, αλλά και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Ο κύριος στόχος για μένα είναι να φέρω περισσότερη ισορροπία στην ομάδα. Δεχθήκαμε δύο τέρματα από την Άρσεναλ και χρειάστηκε να σκοράρουμε τρία για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι απλά πάρα πολλά για ένα παιχνίδι. Η προσέγγισή μου είναι να φέρω περισσότερη ισορροπία, περισσότερο έλεγχο στο παιχνίδι.

Πέρυσι τον Φεβρουάριου με προσέγγισε η Τσέλσι και μου πρότεινε να αναλάβω υπηρεσιακός προπονητής για τέσσερις μήνες, χωρίς προοπτικές για να δουλέψω μακροχρόνια. Τώρα εδώ μιλάμε για 6,5 μήνες. Εχει παιχθεί μόλις το 1/3 των παιχνιδιών του πρωταθλήματος και όπως όλοι γνωρίζετε έχουμε συμφωνήσει να παραμείνω ως σύμβουλος για τα επόμενα δύο χρόνια. Εάν ένα κλαμπ όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε προσεγγίσει δεν μπορείς να πεις "όχι".

Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Είμαι περισσότερο από ενθουσιασμένος που θα δουλέψω εδώ και είμαι περισσότερο από ευχαριστημένος με αυτήν την ομάδα.

