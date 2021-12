Ζότα: Τα μαθαίνει στο FIFA και τα κάνει στο χορτάρι (vids)

Ο Ντιόγο Ζότα μεταφέρει στο χορτάρι με τη φανέλα της Λίβερπουλ όσα ενδεχομένως κάνει στα ποδοσφαιρικά video-games, αφού κάπως έτσι φάνηκε και στο εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Έβερτον...

Μέχρι και λίγη ώρα πριν από τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση του «Γκούντισον Παρκ», ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε ακριβώς τις ίδιες τελικές προσπάθειες και με τα δυο πόδια στην Premier League από τη σεζόν 2018-2019, όταν και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League.

Το βράδυ της Τετάρτης ήταν εκείνος που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα του μεγάλου ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ και το έκανε με εκπληκτικό τρόπο, αφήνοντας τον Άλαν... να ψάχνεται ακόμα.

Ο τρόπος που ο Ζότα σκόραρε στο «Γκούντισον Παρκ» καθιστά το γκολ του ένα από τα πιο ωραία της φετινής αγωνιστικής περιόδου στην Premier League. Γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται και ακριβώς που είναι ο αντίπαλος στην πλάτη του. Έχει αποφασίσει τι θα κάνει και δεν το ... κουράζει πολύ.

Περνάει τη μπάλα πίσω από το δεξί του πόδι με τακουνιά κι αφήνει τον Άλαν να ψάχνει. Και έχει τα ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου να σηκώσει το κεφάλι και να κάνει άψογο τελείωμα ψηλά στην εστία για να νικήσει τον Πίκφορντ. Όπως τα γκολ που πιθανότατα πετυχαίνει στο FIFA, στα τουρνουά που παίρνει μέρος!

Άλλωστε έγινε γνωστό πως πριν από το ματς με την Σαουθάμπτον το περασμένο Σάββατο «έλιωνε» σε διαδικτυακή διοργάνωση με το ποδοσφαιράκι και αναγκαστικά... αποσύρθηκε αφού έπρεπε να φύγει για να προλάβει την αποστολή και να πάει στο «Άνφιλντ». Και ο πανηγυρισμός του, μόλις σκόραρε εκεί, ήταν με το χειριστήριο στα χέρια.

Diogo Jota spent his morning playing a competitive FIFA 22 international qualifier. He had to leave the tournament early because he was playing Southampton at 3 p.m.



He scored after 97 seconds, hit a FIFA celebration, then added another goal in the first half 🎮 pic.twitter.com/ubhCz1Ry3e