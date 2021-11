Γιουνάιτεντ: Με τον Κάρικ στον πάγκο κόντρα στην Άρσεναλ

Με τον Μάικ Κάρικ και όχι με το νέο της προπονητή Ραλφ Ράνγκνικ, θα υποδεχθεί την Άρσεναλ (02/12) η Γιουνάιτεντ.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ είναι ο προπονητής που θα αναλάβει να ηγηθεί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως το τέλος της σεζόν, σε ρόλο υπηρεσιακού.

Ωστόσο, ο 63χρονος Γερμανός προπονητής δεν θα βρίσκεται στον πάγκο την Πέμπτη (02/12, 22:15) στο «Όλντ Τράφορντ» για το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Premier League με την Άρσεναλ, καθώς η Γιουνάιτεντ ακολουθεί τη ρυθμιστική διαδικασία σχετικά με τη βίζα εργασίας του.

Ετσι, ο Μάικλ Κάρικ θα αναλάβει την καθοδήγηση των «κόκκινων διαβόλων» κόντρα στους «κανονιέρηδες» και ύστερα θα αφήσει τον Ράνγκνικ να ξεκινήσει το έργο του.

ℹ️ Michael Carrick will remain in caretaker charge for Thursday's #PL clash.#MUFC | #MUNARS