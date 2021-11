Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε Ράνγκνικ, ο Κάρικ στον πάγκο με Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαιώνει με κάθε επισημότητα πλέον την οριστική συμφωνία με την Λοκομοτίβ Μόσχας και τον Ραλφ Ράνγκνικ μέχρι το καλοκαίρι. Ο Κάρικ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ...

Οι «κόκκινοι διάβολοι» γνωστοποίησαν πως πλέον ο Ραλφ Ράνγκνικ είναι ο νέος υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας στη μετά – Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ εποχή.

Ο 63χρονος προπονητής που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη ποδοσφαιρικού διευθυντή στη Λοκομοτίβ Μόσχας θα επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα βρίσκεται εκεί μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Μάικλ Κάρικ θα είναι εκείνος που την Πέμπτη θα καθοδηγήσει σε ακόμα ένα ματς τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και από το επόμενο παιχνίδι, στις 5 του μηνός, θα κάνει ντεμπούτο ο Ραλφ Ράνγκνικ.

