Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Άγνωστος δίνει οδηγίες στους Κόκκινους Διάβολους μέσω του... Φλέτσερ

Σε συνεχή επικοινωνία με άγνωστο άτομο μέσω ακουστικού βρίσκεται ο Ντάρεν Φλέτσερ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Τσέλσι - Γιουνάιτεντ, σκηνικό που στο βάθος δείχνει... Ράλφ Ράνγκνικ!

Ο Ραλφ Ράνγκνικ μπορεί να μην έχει προλάβει ακόμα να κάτσει επίσημα στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως φαίνεται πως ήδη έχει αρχίσει να παίρνει τις αποφάσεις γύρω από την ομάδα. Εικόνες που κυκλοφορούν μάλιστα από το «Στάμφορντ Μπριτζ» μαρτυρούν πως ο Γερμανός δίνει οδηγίες στους παίκτες του στο ντέρμπι απέναντι στην Τσέλσι, μέσω του Ντάρεν Φλέτσερ!

Ο Σκωτσέζος που αναλαμβάνει χρέη βοηθού στο επιτελείο Κάρικ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μέσω ακουστικού με άγνωστο άτομο, το οποίο βέβαια κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι άλλο από τον μελλοντικό τεχνικό των Κόκκινων Διάβολων.

Rangnick is already in Fletcher's earpiece. #CHEMUN pic.twitter.com/BYqJoBYb4z