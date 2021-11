Ο Τζέραρντ συζητούσε στην προπόνηση της Άστον Βίλα το γκολ του Τιάγκo με την Πόρτο (vid)

Τζέραρντ: Είδε τη Λίβερπουλ και συζητούσε το γκολ του Τιάγκο στην προπόνηση της Βίλα (vid)

Με μεγάλο ενθουσιασμό, όπως μαρτυρούσε το πρόσωπό του, ο Στίβεν Τζέραρντ σχολίαζε στην προπόνηση της Άστον Βίλα το υπέροχο γκολ του Τιάγκο για τη Λίβερπουλ, στο ματς με την Πόρτο.

Ο Stevie G ασφαλώς και δεν θα μπορούσε να μην παρακολουθήσει την αγαπημένη του Λίβερπουλ το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στο ματς με τους «δράκους» για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Συζητώντας με έναν εκ των συνεργατών του, εξηγούσε την τοποθέτηση του ποδιού του Τιάγκο και την πορεία που πήρε η μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα, δείχνοντας ενθουσιασμένος με τον τρόπο που σκόραρε ο Ισπανός χαφ των «κόκκινων».

Gerrard talking about that Thiago strike last night in training today 🥰 pic.twitter.com/ZrS0xAjUow