Λάμπαρντ και Νέβιλ γελούν με την Τότεναμ: «Όλοι νικούσαμε στο... Three Point Lane»! (vid)

Η Τότεναμ κάποτε ήταν ομάδα που δεν είχε καμία τύχη απέναντι σε Τσέλσι και Γιουνάιτεντ, με τους Νέβιλ και Λάμπαρντ να το θυμούνται και να τρολάρουν το ιστορικό γήπεδο των «σπιρουνιών».

Ο άλλοτε αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» έκανε μια υπέροχη φιλική κουβέντα κι όχι συνέντευξη, με τον πρώην προπονητή της Τσέλσι, με τους δυο τους να βάζουν στο στόχαστρο την Τότεναμ για το παρελθόν που είχαν μαζί της, ως ποδοσφαιριστές...

Στην ερώτηση για το αγαπημένο γήπεδο αντιπάλου, ο Λάμπαρντ ανέφερε ότι έπαιξε ρόλο σε αυτό η παράδοση που είχε η Τσέλσι απέναντι στην Τότεναμ, λέγοντας: «Νικούσαμε σχεδόν συνέχεια εκεί...», με τον Νέβιλ να τον συμπληρώνει με την ατάκα: «Όλοι το ίδιο έκαναν εκεί».

Φυσικά γέλασαν και οι δυο, ζητώντας όμως συγγνώμη από τον κόσμο των «σπιρουνιών». Ο Λάμπαρντ, ωστόσο, δεν κρατήθηκε και αναφέρθηκε στην αλλαγή του ονόματος του γηπέδου με το Three Point Lane αντί για το White Hart Lane!

Apologies to my Spurs friends 😂



My 29 questions with Frank Lampard is out now on The Overlap, give it a watch if you like 👍🏻 https://t.co/ENMWuON0XI pic.twitter.com/YKvBGjr9M4