Ζιντάν: Δεν ενδιαφέρεται για την Γιουνάιτεντ, θέλει εθνική Γαλλίας ή Παρί

Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, μιας και πρωταρχικός του στόχος είναι να κάτσει στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας ή ακόμα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά το τέλος του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου αναζητούν τον προπονητή ο οποίος θα καταφέρει να βάλει ξανά την ομάδα στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Αμέσως μετά το «διαζύγιο» με τον Νορβηγό τεχνικό στην Αγγλία ανέφεραν ότι πρώτος στόχος της διοίκησης για την αντικατάσταση του είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Αλλωστε, το τελευταίο διάστημα το όνομά του Γάλλου τεχνικού έχει συνδεθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «BBC», ο 49χρονος πρώην προπονητής της Ρεάλ, δεν είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει συζητήσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» καθώς δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Πρωταρχικός του στόχος είναι να κάτσει στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας το 2022.

Αν δεν τα καταφέρει τότε θα περιμένει να δει τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, του οποίου και το δικό του όνομα βρίσκεται στη λίστα της Γιουνάιτεντ, προκειμένου να να αναλάβει τα ηνία της Παρί Σεν Ζερμέν, το καλοκαίρι.

Sources say he's 'not keen right now.'