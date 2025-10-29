Την προσπάθειά της να βάλει τέλος στο παράνομο streaming αγώνων, αθλητικών events, ταινιών και σειρών συνεχίζει η αγγλική αστυνομία.

Ένα... στικάκι έχει σηκώσει στο πόδι όλη την Αγγλία. Το πρόβλημα με το παράνομο streaming - κυρίως ποδοσφαιρικών αγώνων - στο Νησί είναι τεράστιο. Και είναι σαφές πως η Premier League έχει σοβαρές απώλειες εσόδων από αυτή τη διαδικασία.

Οι αγγλικές Αρχές πλέον έχουν εντοπίσει πως ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος πηγάζει από τα λεγόμενα «Dodgy Fire Sticks». Τα απλά - όχι τα... ύποπτα δηλαδή - Fire Sticks είναι απολύτως νόμιμα USB sticks που προμηθεύει η Amazon. Συνδέονται με την τηλεόραση και δίνουν πρόσβαση σε πλατφόρμες για παρακολούθηση ταινιών και σειρών.

Κάποιοι πιο... πονηροί χρήστες ωστόσο, προμηθεύονται αυτό το στικάκι, το «σπάνε», μόνοι τους ή με εξωτερική βοήθεια, εγκαθιστώντας ανεπίσημο λογισμικό και έτσι καταφέρνουν να παρακολουθούν παράνομα αγώνες της Premier League. Σε έρευνα της Daily Mail τον περασμένο Ιούνιο, το 59% των χρηστών Fire Sticks στο Ηνωμένο Βασίλειο παραδέχθηκαν πως χρησιμοποιούν τη συσκευή ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε παράνομο streaming. Πρόκειται δηλαδή για μια φοβερά διαδεδομένη μέθοδο παρακολούθησης αγώνων στην Αγγλία ανάμεσα στους ιδιώτες.

Και για αυτό έχει μπει στο στόχαστρο των Αρχών. Σύμφωνα με τα αγγλικά media, το αρμόδιο Σώμα κατά της Κλοπής Πνευματικών Δικαιωμάτων είναι αποφασισμένο να βάλει τέλος στο περίφημο στικάκι και στο παράνομο streaming μέσω αυτού. Το 2024 είχε υπολογιστεί πως ένας Άγγλος πρέπει να πληρώσει περίπου 1000 ευρώ ανά σεζόν για να μπορεί να παρακολουθήσει νόμιμα όλους τις αγώνες της Premier League. Και δεκάδες χιλιάδες πλέον γλιτώνουν αυτό το ποσό με αυτόν τον τρόπο.