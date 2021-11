Τσιμίκας: Μπαίνει στο top-5 δημιουργικών αμυντικών στο open-play της Premier!

Ο Κώστας Τσιμίκας τη φετινή σεζόν δεν έχει κοιτάξει ούτε μια φορά προς τα πίσω και συμπεριλαμβάνεται στην πεντάδα των πιο δημιουργικών αμυντικών της Premier στο Open-Play!

Ο Έλληνας αμυντικός της Λίβερπουλ με την προσπάθεια που κατέβαλε πέρυσι και το χρόνο που χρειάστηκε για να μάθει το αγγλικό ποδόσφαιρο και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Κλοπ, βλέπει και ο ίδιος τα αποτελέσματα να βγαίνουν όλα στο χορτάρι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Κάπως έτσι, το όνομά του συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα σε αυτά των Ρις Τζέιμς, Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ, Μάρκος Αλόνσο και Μαρκ Κουκουρέγια.

Ο «Τσίμι», είναι 5ος σε δημιουργία φάσεων από αμυντικούς μέχρι και αυτή τη στιγμή στην Premier League, με ελάχιστη διαφορά από τους προαναφερθέντες.

Στην κορυφή φυσικά βρίσκεται ο Ρις Τζέιμς της Τσέλσι που φέτος καταφέρνει και να σκοράρει, ενώ, δεύτερος είναι ο ΤΑΑ των «κόκκινων».

5 - The five defenders with the most chances created in open play per 90 minutes in the Premier League this season (min. 270 mins):



2.8 - Reece James

1.7 - Trent Alexander-Arnold

1.7 - Marcos Alonso

1.6 - Marc Cucurella

1.5 - Konstantinos Tsimikas



