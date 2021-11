Premier League: Επίσημη η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα τηλεοπτικά ύψους 2 δισεκατ. ευρώ!

Αμύθητα κέρδη για την Premier League που συμφώνησε με γνωστό αμερικανικό δίκτυο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και θα λάβει το εκκωφαντικό ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος εξαετίας!

Deal που θα της αποφέρει ανυπολόγιστα πλούτη κατάφερε να ολοκληρώσει η Premier League, η οποία σε κάθε ευκαιρία αποδεικνύει περίτρανα πως είναι η «βασίλισσα» των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άλλωστε μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με το αμερικανικό δίκτυο NBC για τη μετάδοση των αγώνων της που θα της προσφέρει το αστρονομικό ποσό των δυο δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος εξαετίας!

Αρχής γενομένης από το 2022 η συνεργασία μεταξύ των δυο πλευρών θα συνεχίσει να υφίσταται έως το 2028, με τις ΗΠΑ να έχουν πλέον για καιρό όλα τα αστέρια της Αγγλίας μπροστά στις οθόνες τους και τη λίγκα να κολυμπάει σε... λίμνη από χρυσάφι.

Το εν λόγω deal πάντως παίρνει ακόμα πιο εντυπωσιακές διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς πως πριν από μόλις μια πενταετία η Premier είχε δώσει τα χέρια με το ίδιο δίκτυο στη μισή τιμή...

JUST IN: The Premier League has announced that NBC will, once again, be awarded EPL broadcast rights in the U.S.



Beating out ESPN, NBC's offer — more than $2 billion over 6 years — will double its previous deal from 2016-2022 📺 pic.twitter.com/v3rtPvz95h