Τζέραρντ: «Θα πάω με την Άστον Βίλα στο Άνφιλντ για να κερδίσω» (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο του ξεκίνημα στον πάγκο της Άστον Βίλα, τονίζοντας πως θα κάνει τα πάντα για να οδηγήσει την ομάδα του σε νίκες, ακόμα και όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσει την Λίβερπουλ.

Ο παλαίμαχος άσος της Λίβερπουλ άφησε την Σκωτία και την Ρέιντζερς και ανέλαβε την Άστον Βίλα, μετά την απομάκρυνση του Ντιν Σμιθ. H ξαφνική αποχώρησή του προκάλεσε εκνευρισμός στις τάξεις των οπαδών της σκωτσέζικης ομάδας, οι οποίο αφού πρώτα εξαπέλυσαν πυρά εναντίον του στα social media, στη συνέχεια διοργάνωσαν μέχρι και ψεύτικη κηδεία.

Από την πλευρά του πάντως ο Τζέραρντ φαίνεται ενθουσιασμένος για το νέο ξεκίνημα στην προπονητική του καριέρα και μάλιστα ανυπομονεί να κάτσει για πρώτη φορά στον πάγκο της Άστον Βίλα. Βέβαια, στην πρώτη του συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι των «χωριατών», ο 41χρονος Άγγλος προπονητής δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην Λίβερπουλ.

Μάλιστα, όπως τόνισε η αγάπη του για τους «Reds» δεν θα σταθεί εμπόδιο από το να πετύχει ως προπονητής της Άστον Βίλα.

«Αυτό που έχει σημασία είναι να πάω στο Άνφιλντ και να κερδίσουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουμε σε κάθε ματς. Θέλω να κερδίζω κάθε παιχνίδι. Η προτεραιότητα μου και όλα όσα θα δίνω σε καθημερινή βάση, θα είναι για την Άστον Βίλα. Ένα πράγμα που μπορώ να εγγυηθώ στους οπαδούς, τους παίκτες και το προσωπικό εδώ είναι ότι δεσμεύομαι για να πετύχει η ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

