Γιουνάιτεντ: Μέσω Ρονάλντο και Βαράν προσπαθεί να πείσει τον Ζιντάν να αναλάβει

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον Ζινεντίν Ζιντάν να διαδεχθεί τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, σύμφωνα με τους «Times».

Ο Γάλλος τεχνικός, ο οποίος αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη δεύτερη και λιγότερο επιτυχημένη θητεία του στη «Βασίλισσα» παραμένει μακριά από τους πάγκους, περιμένοντας να του παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία για να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Το τελευταίο διάστημα το όνομά του έχει συνδεθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά το γεγονός ότι το μέλλον του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων» θεωρείται αβέβαιο, αν δεν καταφέρει να ανατρέψει γρήγορα την κατάσταση και να βάλει ξανά την ομάδα του στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Παρ' όλο που ο Ζιντάν δεν φαίνεται σίγουρος για να αναλάβει ένα τέτοιο πρότζεκτ όπως αυτό της ομάδας του Μάντσεστερ, οι ιθύνοντες του συλλόγου, ελπίζουν ότι οι στενές σχέσεις του Γάλλου προπονητή με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ραφαέλ Βαράν μπορούν να του αλλάξουν γνώμη και στο τέλος να πει το πολυπόθητο «ναι».

Πάντως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι η μοναδική ομάδα, η οποία επιδιώκει την απόκτηση του Ζιντάν για τον πάγκο της, καθώς και η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται ότι παραμονεύει...

