Νόριτς: Ο Λάμπαρντ αναλαμβάνει την ομάδα των Γιαννούλη - Τζόλη!

O Φρανκ Λάμπαρντ είναι ένα βήμα πριν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νόριτς στην οποία αγωνίζονται ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Χρήστος Τζόλης.

Η Νόριτς μετά από τέσσερα χρόνια έλυσε τη συνεργασία της με τον προπονητή Ντάνιελ Φάρκε και πλέον έχει καταλήξει στον διάδοχο του. Και το όνομα αυτού: Φρανκ Λάμπαρντ! O Άγγλος τεχνικός είναι ο εκλεκτός της διοίκησης των «καναρινιών» και η οριστική συμφωνία των δύο πλευρών αναμένεται να επικυρωθεί τις αμέσως επόμενες ώρες.

Εάν τελικά επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ και ο 43χρονος προπονητής αναλάβει την ομάδα των Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστου Τζόλη θα είναι το τρίτο Αγγλικό κλαμπ που κοουτσάρει μετά τη Ντέρμπι Κάουντι και τη Τσέλσι.

Ο Λάμπαρντ έχει στο ενεργητικό του 141 αγώνες, μετρώντας 70 νίκες, 30 ισοπαλίες και 41 ήττες. Ο Άγγλος τεχνικός έχει κοουτσάρει σε 57 παιχνίδια της Premier League με τη Τσέλσι, έχοντας απολογισμό 28 νίκες, 11 ισοπαλίες και 18ήττες. Ο πρώην αρχηγός των «Μπλε» του Λονδίνου αποχώρησε από το «Στάμφορντ Μπριτζ» στις 25 Ιανουαρίου του 2021 και αντικαταστάθηκε από τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος καθοδήγησε την Τσέλσι στην κατάκτηση του Champion League.

