Η Νόριτς των Γιαννούλη, Τζόλη απέλυσε τον Φάρκε!

Η Νόριτς πήρε την πρώτη νίκη, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει τον Ντάνιελ Φάρκε στον πάγκο της ομάδας, ο οποίος αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από την ομάδα των Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστου Τζόλη.

Η Νόριτς πέτυχε την πρώτη της νίκη στην PL έπειτα τον Φεβρουάριο του 2020, έβαλε τέλος σε σερί 20 αγώνων χωρίς νίκη, ενώ ήταν το πρώτο ματς που πέτυχε δύο γκολ στο πρωτάθλημα μετά από δύο χρόνια. Ολα αυτά όμως δεν ήταν αρκετά για τον Ντάνιελ Φάρκε για να μείνει στον πάγκο της ομάδας, μιας και η διοίκηση αποφάσισε την απόλυση του. Ο Γερμανός δεν μπόρεσε να πείσει, με τα «Καναρίνια» να είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Ετσι, Τζόλης και Γιαννούλης περιμένουν τον διάδοχο του 45χρονου προπονητή.

Ο 45χρονος Φάρκε ανέλαβε τη Νόριτς το καλοκαίρι του 2017 μετά το πέρασμά του από τη δεύτερη ομάδα της Ντόρτμουντ και κάθισε στον πάγκο της σε 208 ματς, οδηγώντας τη δύο φορές στην Premier League με απολογισμό 88 νίκες, 47 ισοπαλίες και 73 ήττες. Κατόπιν και των δικών του «ευλογιών» τα Καναρίνια απέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι τους δύο Έλληνες διεθνείς, πρώτα τον Γιαννούλη μετά από εξάμηνο δανεισμό και έπειτα τον Τζόλη, ως την ακριβότερη μεταγραφή του συλλόγου.

Norwich City can confirm that head coach Daniel Farke has left the club with immediate effect.



Full statement #NCFC