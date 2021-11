Ντάνιελ Κρετίνσκι: Ο Tσέχος δισεκατομμυριούχος απέκτησε κι επίσημα ποσοστό της Γουέστ Χαμ

O Tσέχος μεγαλοεπενδυτής με περιουσία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, Ντάνιελ Κρετίνσκι απέκτησε κι επίσημα το 27% της Γουέστ Χαμ.

Ένας από τους πλουσιότερους Τσέχους, ο Ντάνιελ Κρετίνσκι, είναι κάτοχος πλέον του 27% των μετοχών της Γουέστ Χαμ, ωστόσο η προοπτική μιλάει για ολική εξαγορά της ομάδας. Η είδηση είχε γίνει γνωστή εδώ και εβδομάδες, όμως σήμερα (10/11) οι Λονδρέζοι επισημοποίησαν τη συμφωνία τους.

Η συμφωνία αποτελεί περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής δομής του συλλόγου, η οποία θα επιτρέψει αρχικά τη μείωση του μακροπρόθεσμου χρέους του και τη δυνατότητα να συνεχίσει να κατευθύνει τα κεφάλαια που παράγονται σε άλλους βασικούς τομείς εστίασης, συνεχίζοντας τη θετική πρόοδο που σημειώθηκε στη Γουέστ Χαμ τα τελευταία χρόνια.

Ο Κρετίνσκι δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της βιομηχανίας κι έχει μπει για τα καλά στην στην βρετανική αγορά, έχοντας αποκτήσει ποσοστά μετοχών στις Royal Mail (βρετανικό ταχυδρομείο) και J Sainsbury (αλυσίδα σούπερ μάρκετ). Οπως επίσης κατέχει μερικά από τα ισχυρότερα brands του πλανήτη, όπως το Foot Locker (μεγάλη εταιρία αθλητικής υπόδοσης) και τα Macy’s, στα οποία κατέχει το 49%. Από το 2003 μάλιστα είναι πρόεδρος την Σπάρτα Πράγας, της οποίας κατέχει το 40% των μετοχών της.

«Είμαι χαρούμενος που αυτή η λεπτομερής διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί με επιτυχία. Είμαι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Εκτιμώ και σέβομαι πολύ την εξαιρετική ιστορία και την παράδοση της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, καθώς και την πιστή και παθιασμένη βάση υποστηρικτών της, καθώς και τον εξαιρετικά εμπνευσμένο ρόλο που παίζει σε πολλά κοινωνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Η ανάπτυξη και η ανάπτυξη του Ομίλου τα τελευταία χρόνια ήταν ξεκάθαρη σε όλους και είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού που πιστεύω ότι είναι ένα πολύ συναρπαστικό μέλλον μπροστά μου.

Έχοντας πάει πρόσφατα στο Στάδιο του Λονδίνου για να παρακολουθήσω την ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες, ξέρω ότι είναι μια απίστευτη στιγμή να γίνω μέλος της οικογένειας της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ. Νιώθω προνομιούχος που έχω τώρα την ευκαιρία να βοηθήσω όλους εδώ να οικοδομήσουν πάνω στις περήφανες παραδόσεις αυτού του μεγάλου συλλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάνιελ Κρετίνσκι στην επίσημη ιστοσελίδα των «σφυριών».

We are pleased to announce that Czech investment group 1890s holdings a.s has completed the acquisition of 27% shares of WH Holding Ltd.