Γουέστ Χαμ: Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος, Ντάνιελ Κρετίνσκι, αποκτά ποσοστό των Χάμερς (vid)

Στα χέρια του Τσέχου δισεκατομμυριούχου και προέδρου της Σπάρτα Πράγας, Ντάνιελ Κρετίνσκι, οδεύει όπως όλα δείχνουν η Γουέστ Χαμ, με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή να αποκτά σημαντικό ποσοστό εντός ημερών, με προοπτική την αγορά του συλλόγου!

Η Νιούκαστλ πέρασε στα χέρια των Σαουδαράβων και η Γουέστ Χαμ ετοιμάζεται για... απάντηση με Τσέχο μεγαλοεπενδυτή! Μπορεί η πλήρης μεταβίβαση να μην αναμένεται σύντομα, αλλά η αρχή της αλλαγής σελίδας στον ιδιοκτησιακό της θώκο θα συντελεστεί εντός των ημερών, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «Athletic», ο Ντάνιελ Κρετίνσκι, Τσέχος μεγαλοεπενδυτής με περιουσία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να αποκτήσει το 27% των Λονδρέζων, με την επιθυμία, όμως, να λάβει το πλειοψηφικό πακέτο αγοράζοντας το κλαμπ στο μέλλον.

Πρόκειται για ένα deal που βρίσκεται εδώ και μήνες στα σκαριά, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της εποχής «GSB» (Gold, Sullivan, Brady), των τριών δηλαδή κύριων μετόχων του κλαμπ που βρίσκονται στην κεφαλή από το 2010. Deal που συμπίπτει με την ανακοίνωση της επέκτασης του «London Stadium» από 60.000 σε 62.500 θέσεις.

Ο Κρετίνσκι, απόφοιτος Νομικής και γνωστός κι ως «Σφίγγα της Τσεχίας» λόγω των απεριόριστων και συχνά αξιοπερίεργων επενδύσεών του, κατέχει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο μετοχών σε μερικά από τα ισχυρότερα brands του πλανήτη καθώς και media-κολοσσούς Από τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ-μάρκετ της Αγγλίας (Sainsbury's), μέχρι την αλυσίδα αθλητικής υπόδησης «Foot Locker» και τα «Macy's» κι από το 49% της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde» μέχρι τον Νο1 μιντιακό όμιλο της Τσεχίας, «Czech News Center».

Φυσικά, δεν είναι νέος στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, αφού από το 2003 είναι πρόεδρος της Σπάρτα Πράγας, κατέχοντας το 40% ποσοστό των μετοχών της.

