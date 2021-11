Αστον Βίλα: Τζέραρντ και Ρομπέρτο Μαρτίνεθ φαβορί για τον πάγκο

Τα ονόματα των Στίβεν Τζέραρντ και Ρομπέρτο Μαρτίνεθ βρίσκονται ψηλά στη λίστα της Άστον Βίλα για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Επειτα από τρία χρόνια συνεργασίας, η διοίκηση της Άστον Βίλα, αποφάσισε να διακόψει το συμβόλαιο του Ντιν Σμιθ, ύστερα κι από τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας στο πρωτάθλημα. Από το 2018 μέχρι και σήμερα, ο 50χρονος Άγγλος προπονητής καθοδήγησε την ομάδα του σε 138 παιχνίδια, μετρώντας 56 νίκες, 27 ισοπαλίες και 55 ήττες.

Πλέον οι ιθύνοντες του συλλόγου στρέφονται σε αναζήτησε νέου προπονητή, ο οποίος θα μπορέσει να «ξεκολλήσει» την ομάδα από την 15η θέση που βρίσκεται τώρα και να την ανεβάσει στη βαθμολογία της Premier League.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», η περίπτωση τόσο του Στίβεν Τζέραρντ όσο και του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ εξετάζονται από τους «χωριάτες». Ο Τζέραρντ δεσμεύεται μέχρι το 2024 με την Ρέιντζερς, ενώ την περυσινή σεζόν οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή το πρωταθλήματος.

Από την άλλη, το όνομα του ομοσπονδιακού τεχνικού του Βελγίου, είχε γραφτεί πριν από μερικές εβδομάδες για την Μπαρτσελόνα, ωστόσο τότε ο ίδιος είχε τονίσει πως επιθυμία του είναι να εκπληρώσει το συμβόλαιο που έχει με την εθνική ομάδα του Βελγίου, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2022.

