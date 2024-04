Πιστός στην Άστον Βίλα ο Ουνάι Έμερι καθώς ο Βάσκος συμφώνησε να ανανεώσει με τους «Villans» έως το 2027!

Δεν το κουνάει από το «Βίλα Παρκ» ο Ουνάι Έμερι! Ο Βάσκος τεχνικός έβαλε τέλος σε όλα τα σενάρια και τα δημοσιεύματα περί Μπάγερν και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άστον Βίλα!

Σύμφωνα με το «Athletic» ο Έμερι τα βρήκε σε όλα με τους «χωριάτες» και συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιο του έως και το καλοκαίρι του 2027, θέλοντας να δώσει συνέχεια στην εκπληκτική μέχρι τώρα παρουσία του στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έμερι βρίσκεται στον πάγκο των «Villans» από το 2022, έχοντας καταφέρει σε αυτό το διάστημα να βελτιώσει ραγδαία την Άστον Βίλα η οποία θα βρει στα ημιτελικά του Conference League τον Ολυμπιακό.

Ο Έμερι ήταν ψηλά στη λίστα της Μπάγερν για την τεχνική ηγεσία των Βαυαρών οι οποίοι πλέον έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον Ραλφ Ράνγκνικ όπως αναφέρουν τα γερμανικά Μέσα.

🚨 EXCLUSIVE: Unai Emery commits future to Aston Villa by extending contract as boss until 2027. Spaniard happy at #AVFC + club intend to sit down in summer to prolong deal further. Owners see 52yo becoming their version of Sir Alex Ferguson @TheAthleticFC https://t.co/Re0ovUTy0Q