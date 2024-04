Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του Athletic η Άστον Βίλα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ουνάι Έμερι έως το 2027.

Ο Ουνάι Έμερι είναι με κάθε επισημότητα κάτοικος Μπέρμινγκχαμ μέχρι το καλοκαίρι του 2027! Το «Athletic» είχε αποκαλύψει πως ο Ισπανός κόουτς συμφώνησε με την Άστον Βίλα για επέκταση της συνεργασίας τους για την επόμενη τριετία και πλέον έχουμε και τις ανακοινώσεις από την πλευρά του κλαμπ.

O 52χρονος τεχνικός ανέλαβε τους Villans το καλοκαίρι του 2022, τους οδήγησε στην Ευρώπη έπειτα από 13 χρόνια και φέτος «παλεύουν» για την τετράδα και την έξοδο στο Champions League, ενώ είναι στα ημιτελικά του Conference League όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Συνολικά έχει ρεκόρ 44-14-19, ενώ την τρέχουσα σεζόν ο απολογιασμός του είναι 29 νίκες, 10 ισοπαλίες και 11 ήττες.

