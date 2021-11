Άστον Βίλα: Απέλυσε τον Ντιν Σμιθ (vid)

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Άστον Βίλα, αποτελεί ο Ντιν Σμιθ, ύστερα από την τελευταία ήττα της ομάδας του από την Σαουθάμπτον, με 1-0.

Επειτα από τρία χρόνια συνεργασίας, η διοίκηση της Άστον Βίλα, αποφάσισε να διακόψει το συμβόλαιο του Ντιν Σμιθ, ύστερα από τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Η ήττα από την Σαουθάμπτον με 1-0 την περασμένη Παρασκευή (05/11) ήταν η αιτία για να ξεχειλίσει το ποτήρι για τον 50χρονο Άγλλο προπονητή. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «χωριάτες» έφτασαν τις πέντε διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα κι έχουν υποχωρήσει στην 15η θέση της βαθμολογίας με μόλις 10 βαθμούς, ύστερα από το τέλος 11 αγωνιστικών.

Παρά το γεγονός η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2023, οι ιθύνοντες της Άστον Βίλα, αποφάσισαν πρόωρο «διαζύγιο».

Από το 2018 μέχρι και σήμερα, ο Ντιν Σμιθ καθοδήγησε την ομάδα του σε 138 παιχνίδια, μετρώντας 56 νίκες, 27 ισοπαλίες και 55 ήττες.

Dean Smith has been sacked from Aston Villa pic.twitter.com/uDCs4mfv06 — Football Daily (@footballdaily) November 7, 2021

Thank you for the memories, Dean. pic.twitter.com/PfcSpncqHh — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 7, 2021