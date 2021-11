Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Περισσότερες τελικές στην εστία του Ντε Χέα παρά του Έντερσον!

Οι παίκτες του Σόλσκιερ κλείστηκαν στο «καβούκι» τους κόντρα στη Σίτι και απείλησαν περισσότερες φορές τον ίδιο τους τον τερματοφύλακα απ' ό,τι τον Έντερσον.

Μετά την πεντάρα από τη Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πληγώθηκε» ξανά σε ντέρμπι εντός έδρας. Και μπορεί το τελικό 0-2 κόντρα στη Σίτι να είναι ασφαλώς πιο τιμητικό, ο τρόπος με τον οποίο ήρθε και η συνολική εμφάνιση, όμως, ήταν τόσο αποκαρδιωτική όσο και στο ματς κόντρα στους Reds.

Αυτό αντικατοπτρίζεται κι από ένα χαρακτηριστικό στατιστικό. Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ εγκλωβίστηκε στο δικό της μισό, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν εντελώς μόνοι στην προσπάθεια μετάβασης προς την επίθεση κι αναμενόμενα οι Κόκκινοι Διάβολοι περιορίστηκαν σε μία τελική προς την εστία του Έντερσον. Λιγότερες από αυτές που δέχθηκε ο ίδιος ο Νταβίντ Ντε Χέα από τους συμπαίκτες του!

Συγκεκριμένα, οι αμυντικοί της Γιουνάιτεντ φλέρταραν δύο φορές με το αυτογκόλ, στέλνοντας τη μπάλα με πορεία προς τα δίχτυα του Ισπανού κίπερ. Η μία εξ αυτών, μάλιστα, παραβίασε την εστία του, από τον Μπαϊγί για το 1-0 στο 7', για να ακολουθήσει η επικίνδυνη στιγμή για το 0-2 με τον Λίντελοφ στο 33'.

Man United had more shots on target against their own keeper than against Man City 😳pic.twitter.com/3FMrhvW8kv