Κριστιάνο Ρονάλντο: Κορυφαίος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για δεύτερο σερί μήνα (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να είναι ο πιο κομβικός παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την επιστροφή του και το επισφράγισε με το δεύτερο σερί βραβείο του «Παίκτη του Μήνα» από τους οπαδούς των Κόκκινων Διαβόλων.

Ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας της απότομης προσγείωσης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τρεις σερί γκέλες στο πρωτάθλημα με αποκορύφωμα την ιστορική συντριβή από τη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ», οι φωνές για την αποχώρηση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ πιο «ηχηρές» από ποτέ και το κλίμα εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως, στάθηκε στο ύψος του και οι φίλοι των Κόκκινων Διαβόλων του απένειμαν για δεύτερο σερί μήνα μετά την επιστροφή του στο κλαμπ τον τίτλο του «Παίκτη του Μήνα».





