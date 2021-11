Μπιέλσα: Τον γκρέμισε ο Ραφίνια (vid)

Ο Ραφίνια με τη φόρα που είχε δεν μπορούσε να σταματήσει και έπεσε πάνω στον Μαρσέλο Μπιέλσα στη γραμμή του πλάγιου άουτ, σε ένα από τα bloopers της σεζόν στην Premier League.

Στο ντέρμπι της ... επιβίωσης, η Λιντς αποδείχθηκε πιο σκληρή και ικανή με αποτέλεσμα να πάρει τη νίκη στο Carrow Road με το τελικό 2-1 επί της Νόριτς το απόγευμα της Κυριακής.

Η ομάδα των Φάρκε, Γιαννούλη και Τζόλη δεν μπορεί να «ισιώσει» με τίποτα, μένει στον πάτο της βαθμολογίας και η νίκη που πήραν τα «παγώνια», ανέβασε την ομάδα του Μπιέλσα πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Ίσως να είναι κι αυτός ένας λόγος που ο Αργεντινός κόουτς δεν κράτησε κακία στον Ραφίνια που τον γκρέμισε πέφτοντας πάνω του...

Raphina: I'm Leeds best player, can I have a pay rise

Bielsa: No

Raphina: pic.twitter.com/VXEXrDlSXd