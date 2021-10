Ράμσντεϊλ: Η μαγική απόκρουση με «πτήση» και η αποθέωση του Σμάιχελ (vid)

Ο Ράμσντεϊλ κυριολεκτικά... πέταξε για να διώξει μια εκτέλεση φάουλ του Μάντισον, με τον μεγάλο Πέτερ Σμάιχελ να κάνει λόγο για την καλύτερη απόκρουση που έχει αντικρίσει τα τελευταία χρόνια.

Ο γκολκίπερ της Άρσεναλ στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης στο King Power Stadium έκανε τρομερή προσπάθεια να φτάσει στη μπάλα από την εκτέλεση φάουλ του Μάντισον και τα κατάφερε, με τις «αλεπούδες» και τον κόσμο να μην μπορεί να πιστέψει πως αυτή η φάση δεν κατέληξε με γκολ.

Ο Πέτερ Σμάιχελ, πατέρας του νυν πορτιέρε της Λέστερ, αποθέωσε τον γκολκίπερ της Άρσεναλ μέσω social media κάνοντας λόγο για την καλύτερη επέμβαση που έχει δει τα τελευταία χρόνια...

Best save I’ve seen for years by Ramsdale👏👏👏