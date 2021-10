Κλοπ: «Ξέρω ότι δεν είναι πάντα χαρούμενοι οι παίκτες μου» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ γνωρίζει και παραδέχεται πως αρκετές φορές οι ποδοσφαιριστές που μένουν στον πάγκο δεν είναι χαρούμενοι με τις επιλογές του, ωστόσο, θέλει να βλέπει αυτός ο εκνευρισμός να μετατρέπεται σε κίνητρο.

Ο Kloppo γνωρίζει πως δεν μπορεί να διατηρεί άπαντες χαρούμενους και ικανοποιημένους στο ρόστερ, από τη στιγμή που κάθε φορά μπορούν ν' αγωνίζονται 11+3 στην Premier League.

Ασφαλώς και υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές που εκνευρίζονται όταν δεν καταφέρνουν να βρεθούν στο αρχικό σχήμα της ομάδας για μεγάλο διάστημα, ωστόσο, ο Γερμανός κόουτς αποδέχεται πως αυτό είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου.

Αρκεί οι παίκτες του ν' αποδέχονται τις αποφάσεις του και να φροντίζουν να είναι έτοιμοι όταν κληθούν να προσφέρουν...

«Είναι ιδιαίτερο όταν παίζεις στη Λίβερπουλ. Όταν είσαι στο ποδόσφαιρο πρέπει να μάθεις από την αρχή ότι θα πρέπει ν' αποδέχεσαι τις αποφάσεις του προπονητή και ξέρω ότι και οι ποδοσφαιριστές μου δεν είναι πάντοτε χαρούμενοι με τις επιλογές μου. Και στην ομάδα μου αποδέχονται τις αποφάσεις μου ανεξάρτητα από το αν είναι ικανοποιημένοι.

Η δουλειά των παικτών είναι να παρουσιάζονται καλοί στις προπονήσεις και όταν τους δοθεί η ευκαιρία να μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο ματς που θα παίξουν. Αυτό είναι το νόημα. Θέλω να είναι όλοι χαρούμενοι, όμως, θέλω να είναι και αγριεμένοι απέναντι στον αντίπαλο.

Είμαστε ακόμα στη 10η αγωνιστική και έχουμε ακόμα 28 αγωνιστικές μέχρι το φινάλε. Δεν έχει γίνει κάτι, υπάρχει δρόμος, έχουμε κάνει καλό ξεκίνημα, έχουν υπάρξει και ματς που δεν ήμασταν καλοί και δεν ήμασταν χαρούμενοι, όμως υπάρχουν πολλά πράγματα προς βελτίωση» ήταν τα λόγια του.

