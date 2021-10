Φαν Ντάικ: Πανηγυρίζει τα γκολ του Σαλάχ προτού καν γίνει το σουτ (pics)

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ έχει τόση εμπιστοσύνη στον Μοχάμεντ Σαλάχ που όταν τον δει σε θέση βολής, ξέρει ότι θα σκοράρει κι έτσι ο Ολλανδός πανηγυρίζει συνεχώς προτού καν η μπάλα φύγει από το πόδι του «Φαραώ»!

Το κάνει για γούρι; Το κάνει γιατί έχει απόλυτη σιγουριά;

Το κάνει γιατί μπαίνει και στη θέση του οπαδού που περιμένει τη φάση του γκολ με αγωνία για να πανηγυρίσει;

Ό,τι κι αν συμβαίνει, ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ έχει τη συνήθεια να υψώνει τα χέρια και να περιμένει το γκολ κάθε φορά που ο Σαλάχ ετοιμάζεται να «πυροβολήσει» την αντίπαλη εστία.

Ο Ολλανδός αμυντικός εκφράζει με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη που έχει στον «Φαραώ» και το έκανε ξανά στο ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ, έπειτα από τα ματς με τις Σίτι και Ατλέτικο.

Van Dijk celebrating Salah’s goals before he even shoots. He already knows. pic.twitter.com/vIEqcmd28p