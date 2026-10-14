Η Λίβερπουλ προηγείται με 6-3 της ΛΑΣΚ στην Αυστρία και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, σημείωσε το πρώτο τέρμα για την Λίντσερ.

ΛΑΣΚ Λιντζ και Λίβερπουλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Αυστρία για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους «Reds» να προηγούνται με το εμφατικό 6-3.

Οι Αραούχο, Μπαρκολά με τρία τέρματα, Φρίμπονγκ και Κούμας πέτυχαν τα γκολ για τη Λίβερπουλ, ωστόσο η Λίντσερ μείωσε στο 63΄, με τον γνώριμο στο ελληνικό κοινό, Ρόμπερτ Λούμπιτσιτς.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ σημείωσε το πρώτο τέρμα για την ομάδα του στο 63', με σουτ μέσα από την περιοχή για το 4-1. Στη συνέχεια η ΛΑΣΚ πλησίασε ακόμα περισσότερο, με τον Φλέκερ να σκοράρει δύο φορές για το 6-3.

Δείτε το γκολ του Λιούμπιτσιτς: